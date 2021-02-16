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Altında dev sahtecilik, İşte akılalmaz yöntem

Piyasaya sahte altın süren şebekenin nasıl çalıştığı ortaya çıktı. Çetenin finansörleri tarafından sağlanan para ile alınan altınların atölye ve imalatçılar tarafından ayarı düşürülüyor. Ayarı düşürülen altınlar, yurt çapında dağıtıcılara verilerek kuyumculara bozduruluyor. Bozdurulan altınlardan elde edilen gelir de örgüt finansörlerine ulaştırılıyor.

Altında dev sahtecilik, İşte akılalmaz yöntem

Altında dev sahtecilik, İşte akılalmaz yöntem

Piyasaya sahte altın süren şebekenin nasıl çalıştığı ortaya çıktı. Çetenin finansörleri tarafından sağlanan para ile alınan altınların atölye ve imalatçılar tarafından ayarı düşürülüyor. Ayarı düşürülen altınlar, yurt çapında dağıtıcılara verilerek kuyumculara bozduruluyor. Bozdurulan altınlardan elde edilen gelir de örgüt finansörlerine ulaştırılıyor.

16 Şubat 2021 Salı 12:02
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İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen ve son zamanlarda kuyumcuların, "düşük ayarlı altın" ve "altınla kaplanmış bakır" ürünlerle ilgili şikâyetleri artınca olayla ilgili operasyon yapılmıştı. Mali Polis, 6 ay önce başlanan çalışmada, kuyumculara kaplama altın veren bazı şüphelilerin izine ulaştı. Yapılan teknik ve fiziki takip çalışma ile düşük ayarlı ve kaplama altınların üretildiği 8 atölye tespit edilmişti.

Altı farklı şebekeye eş zamanlı düzenlenen baskında, gözaltına alınan 68 şüpheliden 25’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ŞEHİR ŞEHİR DOLANDIRICILIK

Savcılık tarafından belirlenen atölyelerde, bakır tellerin üzerine altın kaplanarak bilezik yapıldığını, düşük ayarlı altın üretildiği hatta bakırların altınla kaplanarak çeyrek, yarım, reşat altın olarak piyasaya sürüldüğünü ortaya çıkmış ve yapılan takipte benzer şekilde çalışan 6 suç örgütüne darbe vurulmuştu. Soruşturma kapsamında şebeke yöneticilerinin dolandırıcılık için üretilen bu ürünleri, İstanbul ve özellikle Anadolu'daki kentlerde kuyumculara sattıkları belirlendi. Yanlarına yüzlerce sahte ürün alan şüphelilerin, otomobille şehir şehir dolaştığı, kuyumculara giderek düşük ayarlı ve kaplama ürün sattıkları ifade edilmişti.

ELDE EDİLEN PARALAR FİNANSÇILAR ARACILIĞIYLA DEĞERLENDİRİLMİŞ

Operasyon kapsamında gözaltına alınan örgüt üyeleri, atölyelerle irtibatlı şekilde hareket ederek, üretilen ayarı düşük ve sahte altınları kuyumculara gerçek diye bozdurarak toplam 73 farklı eylemle birden fazla kuyumcuyu dolandırdı. Elde edilen binlerce lirayı örgüt finansçılarına teslim ettiği ortaya çıkarıldı.

Soruşturmadan elde edilen bilgilere göre örgütün çalışması şu şekilde gerçekleşiyor: "Örgütün finansörlerinden elde edilen paralar ve altınlarla örgütün lideri, atölyecisi ve imalatçısı rolündeki üyeleriyle imal etmiş oldukları ayarı düşük mücevheratlara, yardımcı ustalarıyla süsleme adı altında son şekilleri veriliyor.

ATÖLYECİLER AYNI ZAMANDA ÖRGÜT LİDERİ

İmal edilen ayarı düşük altınları piyasaya kimi zaman imalatçı kuryeleri, kimi zamanda atölyeci kuryeleri aracılığıyla il dışına çıkarılarak ve örgüt dağıtıcılarına ulaştırılıyor. Sahte altınlar kuyumculara bozdurularak elde edilen geliri örgüt yöneticilerine, yöneticilerin de grubun karını düştükten sonra kalan ücreti imalatçılara ya da finansörlerin hesabına havale yapıyor. Atölyeci şahısların bu nedenle örgüt lideri konumunda oldukları tespit edildi.

25 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 68 şüpheli ifadelerinin ardından İstanbul Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden aralarında yönetici ve yardımcılarının da bulunduğu 25 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma devam ediyor.

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