Andırın’da feci kaza! 4 ölü 1’i ağır 25 yaralı

Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Darıovası bölgesinde cenaze namazı için için bir araya gelen kabalığa freni arızalı olduğu iddian bir kamyon çarptı. Çarpmanın etkisiyle, 4 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 25 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılarından birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Andırın’da yaşanan kazada 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 25 kişinin yaralandığını söyledi.

Olayla ilgili 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi, sürücüsü gözaltına alındı.