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Ankara'da Adnan Oktar suç örgütüne 'kaçak fosil' operasyonu

Cezaevinde bulunan Adnan Oktar'ın, yurt dışından kaçak yollarla getirttiği milyonlarca yıllık bitki ve hayvan fosillerini Ankara'da örgüte ait iki evde saklattığı ortaya çıktı. Polisin evlere düzenlediği operasyonda yaklaşık 10 milyon dolar değerinde 879 adet bitki ve hayvan fosilleri ele geçirildi, 4 örgüt üyesi hakkında adli işlem yapıldı.

Ankara'da Adnan Oktar suç örgütüne 'kaçak fosil' operasyonu

Ankara'da Adnan Oktar suç örgütüne 'kaçak fosil' operasyonu

Cezaevinde bulunan Adnan Oktar'ın, yurt dışından kaçak yollarla getirttiği milyonlarca yıllık bitki ve hayvan fosillerini Ankara'da örgüte ait iki evde saklattığı ortaya çıktı. Polisin evlere düzenlediği operasyonda yaklaşık 10 milyon dolar değerinde 879 adet bitki ve hayvan fosilleri ele geçirildi, 4 örgüt üyesi hakkında adli işlem yapıldı.

21 Ekim 2020 Çarşamba 12:59
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Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerinin yaptığı çalışmada, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek' suçlarından cezaevinde tutuklu bulunan Adnan Oktar'a yakınlığıyla bilinen ve suç örgütü üyesi olduğu tespit edilen şüphelinin, Türkiye'ye kaçak yollarla fosil getirdiği belirlendi. Şüphelinin, milyonlarca yıllık fosilleri Ankara'nın Pursaklar ilçesinde örgüte ait dubleks evde sakladığı ve bunları örgütün maddi varlığını sürdürebilmesi için piyasaya süreceği tespit edildi.

İLK EVDE 802 FOSİL
Bunun üzerine uzun süren takip sonucunda belirlenen örgüte ait söz konusu eve operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada 802 adet piyasa değeri milyonlarca liranın üzerinde olan yaklaşık 150-200 milyon yıl önceki tarihsel dönemlere ait bitki ve hayvan fosilleri ile çeşitli hayvanlara ait kafatası fosilleri ele geçirildi. Operasyon kapsamında 'örgüt üyeliği' suçundan cezaevinde tutuklu bulunan O.B.Y ve ikamet sahibi H.K. hakkında '5607 ve 2863 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçlarından adli işlem yapıldı.

İKİNCİ EVDE 77 FOSİL
Derinleştirilen soruşturma kapsamında farklı bir adreste de yine aynı tarihi değere sahip fosillerin bulunduğu tespit edildi.

Söz konusu adreste yapılan aramalarda 77 adet 150-200 milyon yıl önceki tarihsel dönemlere ait bitki ve hayvan fosilleri ile çeşitli hayvanlara ait kafatası fosilleri ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 'suç örgütü üyeliği' suçundan cezaevinde tutuklu bulunan H.F.M. ve ikamet sahibi Y.O. hakkında yine '5607 ve 2863 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçlarından adli işlem yapıldı.

Yapılan incelemelerde, Adnan Oktar'ın 'Harun Yahya' takma adıyla evrim üzerine yazdığı kitaplarında bitki ve hayvan fosillerinden yararlandığı, benzer fosillerin fotoğraflarını kitap kapaklarında kullandığı görüldü.

Son Güncelleme: 21.10.2020 16:15
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