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"Annelerin Dikkati" Çocukları Uyuşturucudan Kurtarıyor

İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen "En İyi Narkotik Polisi: Anne" Projesi kapsamında Kahramanmaraş'taki 5 genç, annelerinin dikkati sayesinde uyuşturucu bağımlılığından kurtuldu.

"Annelerin Dikkati" Çocukları Uyuşturucudan Kurtarıyor

"Annelerin Dikkati" Çocukları Uyuşturucudan Kurtarıyor

İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen "En İyi Narkotik Polisi: Anne" Projesi kapsamında Kahramanmaraş'taki 5 genç, annelerinin dikkati sayesinde uyuşturucu bağımlılığından kurtuldu.

31 Ağustos 2021 Salı 12:56
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Çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçme konusunda anne duyarlılığından faydalanmak amacıyla hayata geçirilen proje çerçevesinde Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Kent merkezi ve ilçelerde toplantı, brifing, seminer ve panellerde anne ve anne adaylarıyla bir araya gelen polis ekipleri, madde ve madde bağımlılığına dair farklı konularda kadınları bilgilendiriyor. Eğitimler sonrası uyuşturucuyla mücadelede farkındalıkları arttırılan anneler, çocuk ve yakınlarını uyuşturucu ve uyarıcı maddelerden uzak tutuyor.

İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, AA muhabirine, proje kapsamında kent genelinde 83 eğitim faaliyeti yapıldığını ve 5 bin 320 anneye ulaştıklarını söyledi.

Bu çalışmalardan çok güzel sonuç aldıklarını anlatan Cebeloğlu, şöyle konuştu:

"Bu eğitim faaliyetleri sonrasında 5 annemiz çocuğunda yaşanan değişiklikleri fark ederek bize başvurdu. İl Sağlık Müdürlüğü ile irtibata geçilerek, zamanında müdahale edildi ve gençlerimizin bu illetten kurtulmaları sağlandı. Bu mücadele aralıksız olarak devam edecek, bizim bu noktada en ufak bir tereddüdümüz yok. Yıl sonu itibarıyla hedefimiz 20-25 bin anneye ulaşmak."

Uyuşturucuyla mücadelenin en önemli ve öncelikli alanları olduğunu vurgulayan Cebeloğlu, ekiplerin sahada sürekli çalıştığını ve bu çalışmalar neticesinde 2021'in 7 ayında yapılan 137 operasyonda 157 şüphelinin tutuklanarak cezaevine gönderildiğini ifade etti.

- "Terörle mücadele eder gibi uyuşturucuyla mücadele edeceğiz"

Uyuşturucuyla mücadelede taviz verilmeyeceğini vurgulayan Cebeloğlu, şunları kaydetti:

"Uyuşturucu satıcılarına, sokak satıcılarına ve kullanıcılarına hiçbir alan bırakmamak için çalışıyoruz. Metruk binalar bu noktada ilgili kurumlarla görüşülerek ya fiziki bariyerlerle kapatıldı ya da yıkıldı. Çünkü bu alanlar uyuşturucu kullanımının fiziki olarak gerçekleştiği mekanlar durumunda. Mümkün olduğu kadar ilimizde bunlar azaltıldı ve günlük olarak kontrolleri yapılıyor. Park bahçelerde günlük denetimler yapılıyor ve biz bu noktada kararlıyız. Biz bunu daha öncede ifade ettik, terörle mücadele eder gibi uyuşturucuyla mücadele edeceğiz."

Bu mücadelede en büyük destekçi ve paydaşın, kendilerine güç katan unsurun Kahramanmaraşlı vatandaşlar olduğunu söyleyen Cebeloğlu, kendilerine yapılan ihbarlar neticesinde vatandaşların her türlü kimlik bilgilerinin gizli tutulduğunu, karşı tarafla hiçbir şekilde paylaşılmadığını belirterek, herkesin ihbarda bulunabileceğini sözlerine ekledi.

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Annelerin Dikkati Çocukları Uyuşturucudan Kurtarıyor
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