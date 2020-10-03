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'Antalyalı tosuncuk'tan 750 bin TL'lik vurgun iddiası

Antalya'da bir taksi durağında 1,5 yıldır şoför olarak çalışan Hamit A. (30), iddiaya göre esnafın güvenini kazandıktan sonra çeşitli vaatlerle topladığı yaklaşık 750 bin TL ile kayıplara karıştı. Dolandırıldıklarını iddia eden 8 kişi ise suç duyurusunda bulundu.

'Antalyalı tosuncuk'tan 750 bin TL'lik vurgun iddiası

'Antalyalı tosuncuk'tan 750 bin TL'lik vurgun iddiası

Antalya'da bir taksi durağında 1,5 yıldır şoför olarak çalışan Hamit A. (30), iddiaya göre esnafın güvenini kazandıktan sonra çeşitli vaatlerle topladığı yaklaşık 750 bin TL ile kayıplara karıştı. Dolandırıldıklarını iddia eden 8 kişi ise suç duyurusunda bulundu.

03 Ekim 2020 Cumartesi 11:16

Muratpaşa ilçesindeki taksi durağında 1.5 yıl boyunca şoför olarak çalışan Hamit A., durak yakınında bulunan esnafın güvenini kazandı. Hamit A., çok para kazandıracak işler yapacaklarını söyleyerek, kebapçı, kuyumcu, telefoncu ve belediye çalışanı gibi 8 kişiden aldığı yaklaşık 750 bin TL ile ortadan kayboldu. Dolandırıldıklarını iddia eden mağdurlar, 3 haftadır haber alamadıkları Hamit A. hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılık şikayetle ilgili takipsizlik kararı verdi.

'PATRONUNU DOLANDIRDI'
1,5 yıldır şoför olarak çalıştırdığı Hamit A.'ya toplam 72 bin TL verdiğini söyleyen taksi sahibi Adem Bayraklı (56), 2 ay ödeme yaptıktan sonra Hamit A.'ın ortadan kaybolduğunu anlattı. Bayraklı, "Eleman olarak işe almıştım, geceleri taksiye çıkıyordu. Bana gelip sıkıntıya girdiğini söyledi. Kendisine 72 bin TL verdim. 1 hafta sonra vereceğine dair söz verdi ama günü gelince de sırra kadem bastı. Benim dışımda 7-8 kişiyi daha bu şekilde dolandırmış. Kimsenin de kimseden haberi yok. Ben iyi niyetimin kurbanı oldum. Tekrar savcılığa gideceğiz. Hamit A., aşağı yukarı 750 bin TL parayla ortadan kayboldu" diye konuştu.

'İŞ ARKADAŞINDAN 7 BİN TL'
Duraktaki taksici arkadaşı Cengiz Özdemir de dolandırıldığını iddia ederek, "Ben 7 bin TL kaptırdım. Bana 'Dışarıdan malzemeler alacağız. Param eksik' dedi. Ben de kendisine para verdim. Kısa sürede ödeyeceğini söyledi ama kendisine bir daha ulaşamadım. Sonrasında bu duruma düşen arkadaşlarla savcılığa gidip şikayetçi olduk" dedi.

'ANTALYA'NIN TOSUNCUKU'NA DENK GELDİK'
Taksi durağına yakın noktadaki kebapçıda usta olarak çalışan Mehmet Sezik (37), 'Antalya'nın Tosuncuku'na denk geldiğini söyledi. 3 yıldır tanıdığı Hamit A. ile para alışverişi yaptığını dile getiren Sezik, "Araba alım satım, içecek alım satım vaatlerinde bulundu. Biz de kendisine esnaf olarak inanıyorduk. 3-4 senedir kendisini tanıyorduk. Arkadaşın arabasını alıp, aynı arabayı satıyormuş gibi gösteriyordu. Alanlara da 'Biz böyle, şöyle ticaret yaptık' diyerek bizi kandırdı. Bizim paralarımızı da aldı, sadece bizim paramızı değil, eşimizden dostumuzdan aldığımız paraları da alarak ortadan kayboldu. Patronumdan 50 bin TL, kardeşimden 40 bin TL, benim de 56 bin TL'mi aldı. Dekontlarımız da var. Onları da savcılığa gönderdik" diye konuştu.

'750 BİN TL İLE KAYBOLDU'
Paraları aldıktan bir süre sonra Hamit A.'ın ortadan kaybolduğunu anlatan Sezik, "Babasına gittik, o da bizi dükkanından kovdu. Kardeşini aradık, onu da bulamadık. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Devletimize sığınıyoruz. Mağduruz, kendisi karşımıza çıksa 'Ödeyeceğim' dese, ona da razıyız. Sadece ben değil, 7-8 arkadaşımızı böyle dolandırmış. Toplamında yaklaşık 750 bin lirayla ortadan kayboldu" dedi.

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