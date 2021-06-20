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Babalar gününde acı olay

Antalya'da evinin terasından düşerek can veren Cumali Dulkadir'in kızı 'Bugün Babalar Günü babam. Bizi nasıl bırakıp gittin.' diye ağladı.

Babalar gününde acı olay

Babalar gününde acı olay

Antalya'da evinin terasından düşerek can veren Cumali Dulkadir'in kızı 'Bugün Babalar Günü babam. Bizi nasıl bırakıp gittin.' diye ağladı.

20 Haziran 2021 Pazar 13:14
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Olay saat 08.00'de Muratpaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi 595 Sokak üzerindeki üç katlı apartmanda meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Cumali Dulkadir, kendi soyadını taşıyan apartmanın terasında bir süre çevreyi izledikten sonra bilinmeyen nedenle binadan düştü. Komşuların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Dulkadir'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

POLİS TELSİZİNDEN BABALAR GÜNÜ MESAJI

Acı haberi duyup gelen Cumali Dulkadir'in kızı Leyla ile oğlu Mehmet'i yakınları teselli etmeye çalıştı. Saat 08.30'da, olay yerine gelen polislerin telsizinden, İl Emniyet Müdürü'nün personelin Babalar Günü'nü kutladığı anonsunu duyan Cumali Dulkadir'in kızı, babasının cansız bedenine bakarak, “Bugün Babalar Günü babam. Bizi nasıl bırakıp gittin" diyerek ağladı.

Ölümünün şüpheli bulunması üzerine Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından yaşlı adamın cansız bedeni, Adli Tıp kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, Cumali Dulkadir'in bir süredir çeşitli psikolojik sorunları olduğunu öğrendi.

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