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Babasını Öldürdü 3'ü Jandarma 7 Kişiyi Yaraladı

Kocaeli’de babasını öldüren, 3 jandarmanın aralarında bulunduğu 7 kişiyi yaraladı.

Babasını Öldürdü 3'ü Jandarma 7 Kişiyi Yaraladı

Babasını Öldürdü 3'ü Jandarma 7 Kişiyi Yaraladı

Kocaeli’de babasını öldüren, 3 jandarmanın aralarında bulunduğu 7 kişiyi yaraladı.

16 Mayıs 2021 Pazar 11:30
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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde babasını öldüren, 3 jandarmanın aralarında bulunduğu 7 kişiyi yaralayan ve annesini rehin alan şahıs, özel harekat polisleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Olay, 17.00 sıralarında Kocaeli’nin İzmit ilçesine bağlı Bayraktar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen E.B. (33) isimli şahıs, 2006 yılında öldürdüğü amcası Hüseyin B.'nin oğulları Hüseyin B. ve Cafer B. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine tüfeğine sarılan E.B. ateş ederek 2 kuzenini yaraladı. Bu sırada araya olayı ayırmaya çalışan girmeye Ali B., oğlunu ateş açması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

3’ü jandarma 7 kişiyi yaralayıp annesini rehin aldı

Silah seslerini duyan komşularının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipler, teslim ol çağrılarına ateş açarak karşılık veren E.B. ile çatışmaya girdi. Çatışmada 1 jandarma astsubay ve 2 uzman çavuş yaralanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Annesi S.B.'yi rehin alan E.B. , eve yaklaşmak isteyenlere rastgele ateş açmaya başladı. Bu sırada olay yerinden gelen Bayraktar köyü muhtarı Cevat T. ve kahvehane işletmecisi E.A. da isabet eden saçmalarla yaralandı.

5 saat çatıştı özel harekat polisleri etkisiz hale getirdi

Çatışmanın sürmesi üzerine olay yerine çok sayıda özel hareket ekipleri, Jandarma Komutanlığı’na bağlı birlikler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen özel hareket polisleri, E.B.'nin olduğu evin etrafını sararak teslim olması için çağrı yaptı. Evde çok sayıda tüfek ve mermi bulundurduğu öğrenilen E.B. bir süre daha çatışmayı sürdürerek eve kimseyi yaklaştırmadı. Yaklaşık 5 saat süren rehine krizinin ardından anne S.B.'yi evden çıkaran özel harekat polisleri, yaralı saldırgan şahsı silahları ile birlikte teslim aldı.

Babanın cansız bedeni morga kaldırıldı

Rehin kalan anne S.B., ambulansla hastaneye kaldırılırken, zırhlı araca alınan saldırgan E.B. ise hastane kontrolü sonrasında Jandarma Karakoluna götürüldü. Olayda hayatını kaybeden baba Ali B.'nin cansız bedeni ise Cumhuriyet Savcısının incelemesi ardından cenaze aracı ile morga kaldırıldı. Jandarma ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.

15 yıl önce de amcasını öldürmüş

Şüpheli E.B'nin 2006 yılında amcası Hüseyin B'yi de öldürdüğü anlaşıldı.

Öte yandan İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, olay yerine gelerek operasyonu yöneten İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ümit İlbayı'dan bilgi aldı.

Operasyonun yapıldığı ev drone ile görüntülendi.

Zanlının ateş açması sonucu jandarma aracına çok sayıda saçma isabet ettiği görüldü.

Ekiplerin ev ve çevresinde incelemeleri sürüyor.

Son Güncelleme: 16.05.2021 17:22
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