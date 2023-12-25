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Baraj gölünde kaybolan gencin cesedi bulundu!

Kahramanmaraş’ta balık tutmak için gittiği baraj gölünde suya düşen gencin cansız bedeni bulundu.

Baraj gölünde kaybolan gencin cesedi bulundu!

Baraj gölünde kaybolan gencin cesedi bulundu!

Kahramanmaraş’ta balık tutmak için gittiği baraj gölünde suya düşen gencin cansız bedeni bulundu.

25 Aralık 2023 Pazartesi 14:31

Olay, dün Onikişubat İlçesi Hasancıklı mahalle sınırları içerisinde yer alan Kılavuzlu Barajında meydana geldi.

İsimleri henüz öğrenilemeyen 3 genç akşam saatlerinde balık avlamak için Kılavuzlu Barajına geldiler. Balık tutmak isterken yabancı uyruklu bir genç dengesini kaybederek şuya düştü. İhbar üzerine bölgeye kurtarma ekiplerinden yardım istedi. Dün itibariyle dalgıç ekipleri tarafından yapılan arama sonucu bugün gencin cansız bedeni sudan çıkarıldı. Kimlik belirleme çalışmalarını sürdüğü olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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