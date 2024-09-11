Bir bardak su cinayeti! Türkiye bu görüntüleri konuşuyor

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu'nda 6 Eylül'de yaşanan olayda, iki kişi arasında çıkan tartışma kısa sürede şiddetli bir kavgaya dönüştü. 29 yaşındaki Mesut Kazancı, sopa darbeleriyle ağır yaralandı. Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Kazancı, 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINDA

Emniyet güçleri kavgaya karışan iki şüpheliyi kısa sürede gözaltına aldı. Şüphelilerden G.A.I. (37), çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BİR BARDAK SU İDDİASI

Sosyal medyada paylaşılan iddiaya göre, olay Kazancı'nın bir bardak su istemesiyle başladı. İkinci kez su istemesi üzerine çıkan tartışma, sopaların çekildiği bir kavgaya dönüştü. Kazancı aldığı darbelerle yere yığılırken, G.A.I. tarafından darp edilmeye devam edildi. (T24)