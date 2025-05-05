Projeli çalışma kapsamında, sahte kripto borsaları oluşturarak "hediye bakiyesi" ve "yüksek kazanç" vaatleriyle vatandaşları dolandıran suç örgütlerine karşı operasyon yapıldı. Söz konusu sitelere yönlendirilen vatandaşların hesap bilgileri ve kripto varlıklarının ele geçirildiği operasyonda toplam 20 şüpheli yakalandı.

Operasyon sonucunda, şüphelilerin adına kayıtlı yaklaşık 200 milyon TL değerinde taşınır ve taşınmaz mal varlıklarına, banka hesaplarına ve kripto borsa hesaplarına el konuldu. Ayrıca, adli makamlara sevk edilen şahıslardan 4’ü adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, 16’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.