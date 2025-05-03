Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, genç dostu projelerine bir yenisini daha ekliyor. Başkan Fırat Görgel öncülüğünde gençlerin sosyal, kültürel ve sanatsal gelişimlerine katkı sunmak amacıyla sürdürülen faaliyetler kapsamında 10 Mayıs Cumartesi günü özel bir “Fotoğrafçılık Gezisi” düzenlenecek. 18 - 30 yaş aralığındaki vatandaşların katılım sağlayabileceği bu anlamlı etkinlik, katılımcılara doğayla baş başa kalma ve şehrin tarihi mirasını objektifleriyle ölümsüzleştirme imkânı sunacak. Gezi rotasında yer alan Savruk Şelalesi, eşsiz doğasıyla doğaseverleri büyülerken, Eshab-ı Kehf ise mistik atmosferi ve tarihî dokusuyla fotoğraf tutkunlarına ilham verecek.

Başvurular Büyükşehir’in İnternet Adresinden Yapılabiliyor

Profesyonel ve amatör fotoğrafçılar için eşsiz kareler yakalama fırsatı sunan bu etkinlikte, katılımcılar sadece güzel manzaralarla değil, aynı zamanda Kahramanmaraş’ın kültürel zenginlikleriyle de buluşacak. Huzur veren doğal güzellikler eşliğinde fotoğrafçılık üzerine bilgi ve deneyim paylaşımı da sağlanacak. Katılımın ücretsiz olduğu etkinliğe başvurular, https://kahramanmaras.bel.tr/duyuru/2025/05/02/fotografcilik-gezisi-basvuru-formu internet adresinden çevrimiçi yapılabiliyor.