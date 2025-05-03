Özellikle Dulkadiroğlu kırsalında yürütülen çalışmalarla, kapanan yollar kısa sürede yeniden ulaşıma açılıyor.

Şehir genelinde son günlerde etkisini gösteren sağanak yağışlar, kırsal bölgelerde ulaşımı olumsuz etkiledi.

Ancak Büyükşehir Belediyesinin saha ekipleri, yağışların neden olduğu sorunları çözmek için tüm imkânlarını seferber etti. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, yağışla birlikte kapanan yollar hızlıca temizlenerek trafiğe açılıyor.

Kozludere, Bulanık ve civardaki mahallelerin kullandığı grup yollarında, yağışla taşınan rusubatlar ekipler tarafından iş makineleriyle temizlendi.

Yerleşim yerlerinin şehir merkeziyle bağlantısının kesilmemesi adına sahada titiz bir mesai harcandı.