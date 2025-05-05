Operasyonlar kapsamında çeşitli suçlardan arama kararı olan 82 şahıs gözaltına alınırken uyuşturucu ticareti yapan 4 şüpheli ile ikamet ve işyerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 13 kişi de yakalandı. Toplamda 99 kişi adliyeye sevk edilirken bunlardan 55'i tutuklandı.

Operasyon sırasında yapılan aramalarda; 361 gram esrar, 289.57 gram metamfetamin, 118.71 gram sentetik kannabinoid bonzai, 046 gram bonzai hammaddesi, 1061 gram eroin, 430 adet sentetik ecza ele geçirildi. Ayrıca suçlardan elde edilen malzemelerin yanı sıra 5 ruhsatsız tabanca ve 7 ruhsatsız av tüfeği de emniyet güçleri tarafından confiscated edildi.

Öte yandan trafik ekipleri de trafik güvenliği ve huzurunu sağlamak amacıyla denetimlerini sıklaştırdı. Bu kapsamda yüksek sesle müzik dinlediği gerekçesiyle 123 araç sürücüsüne abartı egzoz kullanımı nedeniyle 97 aracın sürücüsüne işlem yapıldı. Ayrıca toplam 498 sürücü de sürücü belgesi olmadan araç kullanmak suçundan trafikten men edildi.