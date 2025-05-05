MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç Dora sosyal medya hesabından paylaştı, Milliyetçi-Ülkücü Hareketin her kademesinde görev almış herkes geleneksel hale getirilecek 3 Mayıs Milliyetçiler Günü 1. Hatır Sofrasında buluştu.

Zuhal Karakoç Dora paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Geleneksel hale getirilecek 3 Mayıs Milliyetçiler Günü 1. Hatır Soframızda dava büyüklerimizle birlikteydik.

Milliyetçi-Ülkücü Hareketin her kademesinde görev almış, Hareketimizin zor günlerinde elini taşın altına koymuş, ülkücü olmanın sefasına değil çilesine talip olmuş, satmamış, satın alınmamış, geri durmak nedir bilmeyen vefa örneği ağabeylerimiz ve ablalarımızla helal lokmamızı bölüştük.

Gerek hatıra ve fikirleriyle gerekse nasihatleriyle çalışmalarımıza ve yarınlarımıza ışık tutan büyüklerimiz eksik olmasınlar. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin rehberliğinde ülkü sancağını hep birlikte taşımaya devam edeceğiz.