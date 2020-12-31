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Bursa’da 10 ton sahte içki ele geçirildi

Bursa’da bir çiftlik evine yapılan baskında, 10 ton sahte içki, viski ve etil alkol ile birlikte satışa hazır halde bulunan toplam Bin 500 şişe şarap ele geçirildi. Operasyonun ilk ayağında bir kişi gözaltına alındı.

Bursa’da 10 ton sahte içki ele geçirildi

Bursa’da 10 ton sahte içki ele geçirildi

Bursa’da bir çiftlik evine yapılan baskında, 10 ton sahte içki, viski ve etil alkol ile birlikte satışa hazır halde bulunan toplam Bin 500 şişe şarap ele geçirildi. Operasyonun ilk ayağında bir kişi gözaltına alındı.

31 Aralık 2020 Perşembe 12:14
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Bursa'da bir çiftlik evine yapılan baskında, 10 ton sahte içki, viski ve etil alkol ile birlikte satışa hazır halde bulunan toplam Bin 500 şişe şarap ele geçirildi. Operasyonun ilk ayağında bir kişi gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Savcılıktan alınan izinle birlikte harekete geçti. Kestel ilçesinde istihbarat çalışmaları ile tespit edilen bir çiftlik evine baskın düzenledi. Yapılan baskında çiftliğin kaçak içki imalathanesine çevrildiği anlaşıldı. 10 Ton'un üzerinde sahte alkole el konuldu.

TÜM DÜZENEKLER KURULMUŞ

Tıpkı bir fabrika gibi düzenlenen çiftlik evinde, fermantasyon tankları, saklama fıçıları, şişeleme ve kapaklama düzenekleri, nakliye kasaları ve bir de mahsen bulundu. Tanklarda bulunan alkoller vidanjörle çekildi. Baskında yakalanan 50 yaşındaki S.Ç isimli şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Devam eden operasyonlarda gözaltı sayının artması bekleniyor.

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