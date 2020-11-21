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Cami hırsızının yaptıkları pes dedirtti!

İzmir'deki bir camiden televizyon çalan hırsızın rahat tavırları dikkat çekti. Hırsızın çalışıp çalışmadığını öğrenmek için televizyonu fişe takıp kontrol etmesi pes dedirtti. Kamera kayıtlarından M.Ç., olduğu tespit edilen hırsız gözaltına alındı.

Cami hırsızının yaptıkları pes dedirtti!

Cami hırsızının yaptıkları pes dedirtti!

İzmir'deki bir camiden televizyon çalan hırsızın rahat tavırları dikkat çekti. Hırsızın çalışıp çalışmadığını öğrenmek için televizyonu fişe takıp kontrol etmesi pes dedirtti. Kamera kayıtlarından M.Ç., olduğu tespit edilen hırsız gözaltına alındı.

21 Kasım 2020 Cumartesi 14:50
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Karabağlar ilçesindeki bir camiye geçen 14 Kasım'da gelen hırsız duvarda asılı televizyonlardan birini çaldı. Saat 14.15'te girdiği camide elini kolunu sallayarak dolaşan M.Ç., gözüne kestirdiği ibadethanenin duvarındaki 3 televizyondan 1'ini söktü.

Caminin güvenlik kamerası görüntülerince kaydedilen o anlarda M.Ç., koltuğunun altına aldığı televizyonla caminin üst katına çıkarak TV'yi fişe takıp, çalışıp çalışmadığını kontrol etti.

M.Ç., daha sonra ibadethanenin arka kapısından çıkarak hızla uzaklaştı. Hırsızlığın fark edilmesinin ardından, polise yapılan ihbar üzerine çalışma başlatan ekipler, kimliğini belirlediği zanlıyı yakaladı. Ancak çalınan televizyona ulaşılamadı. Polis merkezine götürülen hırsızlık zanlısı M.Ç.'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. İmam Fatih Türk, "Hırsızın bu kadar rahat olması dikkat çekici.

Televizyonun çalışıp çalışmadığını bile kontrol etmiş. Ardından herkesin bilmediği arkadaki yangın merdiveninden çıkarak kaçmış. Polislerimiz kamera kayıtlarını izleyerek kısa sürede yakaladı. Teşekkür ediyoruz" dedi.

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