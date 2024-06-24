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Ceyhan'da Trafik Kazası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti, 2 Kişi Yaralandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Ceyhan'da Trafik Kazası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti, 2 Kişi Yaralandı

Ceyhan'da Trafik Kazası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti, 2 Kişi Yaralandı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

24 Haziran 2024 Pazartesi 11:49

Kazanın, Ceyhan ilçesine bağlı Sarımazı Mahallesi Ceyhan Erzin Karayolu Toros Tarım Sosyal Tesisleri mevkiinde gerçekleştiği belirtildi. 56 yaşındaki Recep Işık'a ait 01 AFT 431 plakalı kamyon ile Osman Utan (35) yönetimindeki 01 R 0827 plakalı kamyonet çarpıştı.

Kazada, 01 R 0827 plakalı aracın sürücüsü Osman Utan ile araçta yolcu olarak bulunan İzzet Kartal (38) ve Osman Çoban (28) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 2 kişi ise Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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