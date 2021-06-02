banner405
Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Karaziyaret’te Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor
Karaziyaret’te Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor
Doç. Dr. Tekin’le ‘Yaşlıların Sık Görülen Hastalıkları ve Acil Durumlar’
Doç. Dr. Tekin’le ‘Yaşlıların Sık...
Sahne Maraş’ta Eğitimler Devam Ediyor
Sahne Maraş’ta Eğitimler Devam Ediyor
Dulkadiroğlu’ndan Güzelyurt Mahallesine Kilit Parke
Dulkadiroğlu’ndan Güzelyurt Mahallesine Kilit Parke
Afşin’de içme suyu çalışmaları devam ediyor
Afşin’de içme suyu çalışmaları devam...

Çocuklarının Gözü Önünde Eşini Kızgın Yağ Ve Kaynar Suyla Haşladı

Diyarbakır'da İrfan Müjdeci (40), kahvaltıda tartıştığı eşi Meral Müjdeci'nin (38) üzerine tavada bulunan kızgın yağ ile çaydanlıktaki kaynar suyu döktü.

Çocuklarının Gözü Önünde Eşini Kızgın Yağ Ve Kaynar Suyla Haşladı

Çocuklarının Gözü Önünde Eşini Kızgın Yağ Ve Kaynar Suyla Haşladı

Diyarbakır'da İrfan Müjdeci (40), kahvaltıda tartıştığı eşi Meral Müjdeci'nin (38) üzerine tavada bulunan kızgın yağ ile çaydanlıktaki kaynar suyu döktü.

02 Haziran 2021 Çarşamba 14:15
banner459

Çocuklarının gözü önünde yüzü ve vücudu yanan Müjdeci, hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan İrfan Müjdeci de mahkemece tutuklandı. Öte yandan Meral Müjdeci'nin daha öncede eşinin şiddetine maruz kaldığı ancak ekonomik sorunlar nedeniyle eşini şikayet etmediği öğrenildi.

Olay, pazar günü, Silvan ilçesine bağlı Mescit Mahallesi'nde meydana geldi. İrfan Müjdeci, iddiaya göre, bir süredir şiddet uyguladığı eşi Meral Müjdeci ile kahvaltı ederken tartıştı.

ÖNCE KIZGIN YAĞI SONRA KAYNAR SUYU DÖKTÜ
Bu sırada İrfan Müjdeci, 2 çocuğunun gözünün önünde, eşinin üzerine önce tavada bulunan kızgın yağı ardından çaydanlıktaki kaynar suyu döktü. Meral Müjdeci'nin bağrışlarını duyan komşularının ihbarıyla eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yüzü ve vücudu yanan Müjdeci, ilk müdahalesinin ardından sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye götürüldü.

TUTUKLANDI
İrfan Müjdeci ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Müjdeci, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Meral Müjdeci de yanık tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi. PSİKOLOJİK SORUNLARI VAR, DİYE ŞİKAYET ETMEMİŞ
Çiftin komşuları, daha önce de eşinin şiddetine maruz kaldığını belirttikleri Meral Müjdeci'nin, kendilerine "Kocam, ekonomik nedenlerden dolayı psikolojik sorunlar yaşıyor. O yüzden şikayet etmeyeceğim" dediğini söyledi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta aracında ölü bulundu!
Kahramanmaraş’ta aracında ölü bulundu!
Eşini taciz ettiğini iddia ettiği kişiyi sokakta kadın kıyafetiyle gezdirdi; sopayla dövdü
Eşini taciz ettiğini iddia ettiği kişiyi sokakta kadın kıyafetiyle gezdirdi; sopayla dövdü
Kahramanmaraş’ta deterjanla intihar etti
Kahramanmaraş’ta deterjanla intihar etti
Kahramanmaraş’ta tüfeğini asarken yeğenini vurdu
Kahramanmaraş’ta tüfeğini asarken yeğenini vurdu
Kahramanmaraş'ta jandarma ekibini taşıyan araç kaza yaptı: 6 yaralı
Kahramanmaraş'ta jandarma ekibini taşıyan araç kaza yaptı: 6 yaralı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber