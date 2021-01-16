Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu

İstanbul merkez olmak üzere 50 ayrı ilde gerçekleştirilen ve tespiti yapıldığı akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı yapan dolandırılık örgütü yönelik 'silici' kod adlı operasyonda 220 kişi yakalanarak gözaltına alındı.



Kamu kurumlarını zarar uğratan suç örgütünün bu güne kadar 608 milyon litrelik satış verisinin sistemden sildikleri belirlenirken 170 ayrı akaryakıt satan istasyonun, 23 ayrı akaryakıt dağıtıcı firmasında aramalar yapıldığı bildirilirken 242 noktada vergi müfettişleri ile gelir uzmanlarının mali belgelere el konularak bilgisayar, cep telefonu gibi dijital materyallerinde işleme alındığı kaydedildi.

"Devlete son 5 yılda 15 milyar lira zarar"

Operasyon düzenelenen akaryakıt istasyonlarındaki otomasyon sistemlerine müdahale edilerek silinen akaryakıtın güncel maddi değerinin 3,6 milyar TL olduğu belirlenirken MASAK tarafından sunulan işlem raporuna göre suç örgütünün son 5 yılda devleti yıllık 3 milyar TL olmak üzere 15 milyar TL zarara uğratıldığı bildirildi.

Operasyona ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, açıklamasında söz konusu operasyonun Cumhuriyet tarihinin akaryakıta bağlı en büyük vergi kaçakçılığı operasyonu olduğunu açıklarken, suç örgütüne üye 220 kişinin ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındığını bildirdi.



