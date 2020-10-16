DEAŞ üyesi Soumaya Raissi, Adana'da yakalandı

Adana polisi, İnterpol tarafından kırmızı bültenle Fransa'da aranan terör örgütü DEAŞ üyesi Soumaya Raissi, saklandığı hücre evinde yakalandı.

5 AY ÖNCE TÜRKİYE'YE GİRİŞ YAPMIŞ

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Fransa'daki eylemleri nedeniyle Interpol tarafından kırmızı bülten ile aranan Tunus asıllı Fransız vatandaşı Soumaya Raissi'nin, 2,5 yaşındaki oğluyla birlikte 5 ay önce Suriye'den Türkiye'ye giriş yaptığını belirledi. Kendisine mülteci izlenimi verip, sahte kimlik kullanan Raissi'nin, merkez ilçe Seyhan'a bağlı Namık Kemal Mahallesi'nde olduğu tespit edildi.

"TEHLİKELİ BİR EYLEMCİ"

Polis, adrese düzenlediği operasyonla Raissi'yi gözaltına alırken, oğlunu da bakacak kimse olmadığı için emniyete götürdü. Interpol tarafından "Tehlikeli bir eylemci. Görüldüğü yerde yakalanmalı" ibaresi bulunan Raissi'nin, 2016 yılında Fransa'dan kaçıp, Türkiye üzerinden yasadışı yollarla Suriye'ye geçtiği ve burada terör örgütü DEAŞ saflarına katıldığı bilgisine de ulaşıldı.

Raissi'nin yine kendisi gibi örgüte katılan eşi Rached Raissi'nin de yine 2016 yılında Gaziantep üzerinden Türkiye'ye yasadışı yollarla giriş yaptığı anda yakalanıp tutuklandığı, yaklaşık 6 ay cezaevinde kaldıktan sonra da tahliyesiyle birlikte de sınır dışı edildiği ortaya çıktı. Soumaya Raissi'nin de aynı yıl Suriye'ye geçip, evli olmasına rağmen, örgüt içinde Cezayirli bir başka teröristle evlenip, bir erkek çocuğu doğurduğu öğrenildi. Raissi'nin kayınbiraderinin de DEAŞ üyesi olduğu belirlendi.

FRANSA'YA İADE EDİLECEK

Terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey yönetici kademesinde yer aldığı ve radikal bir cihatçı olduğu bilgisine de ulaşılan Soumaya Raissi'nin, emniyetteki ifadesinde; "Eşimden gördüğüm şiddet üzerine Fransa'dan Suriye'ye kaçtım" yönünde ifade verip, hedef şaşırtmaya çalıştığı bilgisine de ulaşıldı. Adana'da bir hücre yapılanması oluşturmak istediği tespit edilen Raissi, emniyetteki işlemlerinin ardından, Adana Adliyesi'ne sevk edildi. Soumaya Raissi'nin, Fransa'ya iade edilmesi bekleniyor.