Dünya Evine Girecekti Ceza Evine Girdi

Emniyet çeteyi çökertirken ilginç bir detayda ajanslara düştü. Tutuklananlar arasında düğün hazırlığı yaparken kınada yakalanan damat A.İ.A'nın da olduğu belirtildi. Gelin S.M.'nin ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde siber suçların men ve takibine yönelik çalışma başlattı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde siber suçların men ve takibine yönelik çalışma başlattı.

Operasyon kapsamında 13 kişi kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Nitelikli dolandırıcılık suçlarından yakalanan çetenin içerisinde S.M. ve A.İ.A. isimli şahısların nişanlı olduğu, kına yaparken yakalandıkları ve bugün de düğünleri olacakları öğrenildi.

DÜĞÜN HAZIRLIĞI YAPAN DAMAT CEZAEVİNE GİRDİ

Emniyet Müdürlüğünde sorguları yapılan 13 kişi, buradaki işlemlerinin ardından Körfez Adalet Sarayı'na sevk edildi. 50 kişiyi dolandırarak mağdur eden çete üyelerinden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderildi, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklananlar arasında düğün hazırlığı yaparken kınada yakalanan damat A.İ.A'nın da olduğu belirtildi. Gelin S.M.'nin ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.