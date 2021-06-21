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Ekipler Tonlarca Çöpün İçinde Bebek Cesedi Aradı

Trabzon'daki katı atık tesisinde bulunan çöpler arasında bir bebek cesedinin görüldüğü ihbarı ekipleri harekete geçirdi. İş makineleri ve kadavra köpekleri eşliğinde tonlarca çöpün içinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda bir bebek cesedine rastlanılamadı.

Ekipler Tonlarca Çöpün İçinde Bebek Cesedi Aradı

Ekipler Tonlarca Çöpün İçinde Bebek Cesedi Aradı

Trabzon'daki katı atık tesisinde bulunan çöpler arasında bir bebek cesedinin görüldüğü ihbarı ekipleri harekete geçirdi. İş makineleri ve kadavra köpekleri eşliğinde tonlarca çöpün içinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda bir bebek cesedine rastlanılamadı.

21 Haziran 2021 Pazartesi 16:22
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Trabzon ve Rize İlleri Yerel Yönetimleri Katı Atık Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği (TRABRİKAB) öncülüğünde bir süre önce faaliyete başlayan ve EVRA Katı Atık Yönetimi Ticaret ve Limited Şirketi tarafından işletilen Taşönü Katı Atık Entegre ve Bertaraf Tesisi'nde ayrıştırılan çöpler içerisinde bebek cesedi bulunduğu ve bu durumun yetkili kurumlara bildirilmediği iddiaları üzerine Araklı Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ve arama kararı doğrultusunda söz konusu tesis içinde dün gün boyunca arama yapıldı.

YETKİLİLERİN İFADELERİNE BAŞVURULDU

Konuyla ilgili tesis yetkililerinin ifadelerine başvurulurken, katı atık tesisindeki güvenlik kameraları görüntüleri incelendi. AFAD, Emniyet ve Araklı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından da tesiste inceleme yapıldı. İş makineleri ve kadavra köpekleri eşliğinde tesis içindeki tonlarca çöpün bulunduğu depolama sahasında yapılan aramada iddia edilen bebek cesedi bulunamadı.

TRABZON VE RİZE'DEKİ DOĞUM KAYITLARI ARAŞTIRILIYOR

Jandarma ekiplerinin tesise çöplerin döküldüğü Trabzon ve Rize illerinde konuyla ilgili doğumları araştırdığı belirtilirken, olayla ilgili inceleme sürüyor.

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