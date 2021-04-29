Elbistan'da 12 yaşındaki kız çocuğuna taciz

İddiaya göre, Güneşli Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir kırtasiyeye kitap almak için kuzeniyle birlikte giden 12 yaşındaki kız çocuğu kırtasiye sahibi tarafından cinsel tacize uğradı.

Aradığı kitabı kırtasiye sahibi M.D.'ye soran 12 yaşındaki kız çocuğu, kitabın iş yerinin üst katında olduğu gerekçesiyle üst kata çıkartıldı.

İddiaya göre 12 yaşındaki kız çocuğu burada cinsel tacize uğradı. Kuzeninin de şahit olduğu olayda kız çocuğu korkup bağırarak iş yerinden kaçtı.

Başsavcılıktan kız çocuğuna cinsel istismar açıklaması

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçede bir kız çocuğunun cinsel istismar edilmesi olayı ile ilgili olarak 1 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı, ilçede bir kız çocuğunun cinsel istismar edilmesi olayı ile ilgili olarak 1 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada gündeme gelen bir kız çocuğuna cinsel istismar iddiasıyla ilgili olarak yazılı bir açıklama yapıldı.



İddia edilen olay hakkında derhal soruşturma başlatıldığı ve şüphelinin de başsavcılığın talimatı doğrultusunda gözaltına alındığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Elbistan ilçesinde bir kız çocuğunun cinsel istismar edilmesi olayı ile ilgili bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında çıkan haberler üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla bir basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Olayın Cumhuriyet Başsavcılığımızca öğrenilmesi üzerine derhal soruşturma işlemlerine başlanılmış, olayın şüphelisi 28 Nisan 2021 tarihinde gözaltına alınmıştır.”

Olayla ilgili soruşturmanın titizlikle yürütüldüğüne değinilen açıklamanın devamında, “Suç mağdurunun yaşının küçük olması sebebiyle uzmanlar eşliğinde beyanının alınabilmesi amacıyla Kahramanmaraş Çocuk İzleme Merkezinde ifadesinin alınması işlemlerine devam edilmektedir. Cumhuriyet Başsavcılığımızca suça yönelik delillerin eksiksiz bir şekilde toplanması konusunda Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gerekli talimatlar verilmiştir. Olayla ilgili soruşturma işlemleri titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.



