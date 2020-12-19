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Fatih'te döviz bürosunu soyan kişi şoke etti!

İstanbul Fatih’te bir döviz bürosundan 1 milyon dolar çalan ve kendilerine lüks villalar araçlar alan 10 şüpheli gözaltına alındı.

Fatih'te döviz bürosunu soyan kişi şoke etti!

Fatih'te döviz bürosunu soyan kişi şoke etti!

İstanbul Fatih’te bir döviz bürosundan 1 milyon dolar çalan ve kendilerine lüks villalar araçlar alan 10 şüpheli gözaltına alındı.

19 Aralık 2020 Cumartesi 16:36
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 13 yıldır döviz bürosunda kuryelik yapan Mehmet C’nin paraları alıp akrabalarıyla bölüştüğü ve lüks ev araba aldıkları ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüphelilerden Mehmet C. Serkan K. ve Sezai Ö tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Fatih'te bir döviz bürosundan 1 milyon dolar çalan ve kendilerine lüks villalar araçlar alan 10 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 13 yıldır döviz bürosunda kuryelik yapan Mehmet C'nin paraları alıp akrabalarıyla bölüştüğü ve lüks ev araba aldıkları ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüphelilerden Mehmet C. Serkan K. ve Sezai Ö tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fatih Beyazıt mahallesinde bulunan ve İ.C'ye ait olduğu öğrenilen Döviz bürosu 14 Aralık günü soyuldu. Büroda bulunan 1 milyon dolar çalındı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri hırsızlığı yapan kişinin iş yerinde 13 yıldır çalışan ve kuryelik yapan Mehmet C. olduğunu tespit etti.

LÜKS VİLLA, ARSA VE ARABA ALMIŞLAR

Çalışmalarda döviz bürosunda 13 yıldır kurye olarak çalışan Mehmet C., isimli şahsın 1 milyon dolar parayı "Güveni Kötüye Kullanma" suretiyle çaldığı tespit edildi. Emniyette verdiği ifadesinde; "döviz bürosuna getirilen parayı kendisinin aldığını, daha sonra akrabası olan ve taksi şoförlüğü yapan Serkan K.'yı kendisini Silivri ilçesine bırakması için aradığını, yolda Serkan K.,'ye paranın 100 bin dolarını verdiğini, 255 bin doları ile Sezai Ö., ile birlikte villa satın aldıklarını, 63 bin doları ile arsa satın aldıklarını, kendilerini savunması için avukata 50 bin dolar verdiğini, 73 bin dolara lüks bir otomobil aldığını söyledi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerden Mehmet C., Serkan K., ve Sezai Ö., isimli şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. Hatice K., Fikret G., Hayat C., Sibel Ç., Kudret Ö., Çiğdem B., ve Mehmet Baran B. isimli şahıslar ise haklarında yapılan gerekli yasal işlemlerin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.

Son Güncelleme: 19.12.2020 17:33
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