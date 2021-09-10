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Fuhuş çetesi taktik değiştirdi

Trabzon'da fuhuş çetelerinin ve suç örgütlerinin çöreklendiği Çömlekçi mahallesindeki oteller yıkıldı. Fuhuşun önüne geçmek için oteller ortadan kalktı ama bu sefer günübirlik evlerde fuhuş baş gösterdi.

Fuhuş çetesi taktik değiştirdi

Fuhuş çetesi taktik değiştirdi

Trabzon'da fuhuş çetelerinin ve suç örgütlerinin çöreklendiği Çömlekçi mahallesindeki oteller yıkıldı. Fuhuşun önüne geçmek için oteller ortadan kalktı ama bu sefer günübirlik evlerde fuhuş baş gösterdi.

10 Eylül 2021 Cuma 13:46
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Trabzon'un uzun yıllardır kanayan yarası olan ve özellikle Sovyetler Birliği'nin yıkılmasının ardından yabancı uyruklu kadınların, fuhuş çetelerinin ve suç örgütlerinin çöreklendiği Çömlekçi mahallesindeki oteller yıkıldı ama fuhuş, bu defa da şehrin farklı noktalarında bulunan günübirlik kiralık ev ve otellerde ortaya çıktı.

Polis ekipleri konuyla ilgili ikamet sahipleri ve otel işletmecileri hakkında "Fuhşa Teşvik, Aracılık veya Zorlama" suçundan adli ve idari işlem yaparken özellikle günübirlik ve kısa süreliğine kiralanan evlerde fuhuşla ilgili yoğun gelen ihbarlar üzerine bu yöndeki çalışmalarını hızlandırdı.

Trabzon İnşaatçılar ve Emlakçılar Odası Başkanı Ayhan Taflan, kısa süreliğine ya da günübirlik kiraya verilen evlerle ilgili mülk sahiplerinin kiraya verdikleri kişilerin kimlik bilgilerini mutlaka Emniyet Müdürlüğü'ne bildirmeleri konusunda uyarıda bulunarak aksi halde olumsuzlukla karşılaşabileceklerini söyledi.

Taylan, kiralanan evlerin fuhuş ya da terör gibi farklı amaçlarla kullanılabileceğine dikkat çekerek, "Kiraya verilen evler konusunda bilgilerimizi Emniyet Müdürlüğü ile paylaşıyoruz. Bu daha önceki süreçlerde de yaşanmıştı. Kiraya verilen evlerin fuhuş olsun terör olsun farklı amaçla kullanılabileceğini bunun da topluma nasıl zarar vereceğini düşünmeleri gerekir.

Konaklayan kişilerin evi farklı amaçla kullanılıyor mu kullanılmıyor mu? Mülk sahiplerinin buna çok dikkat etmesi gerekir. Evler günlük ya da kısa dönem kiralık verilirken konaklayacak kişilerin kimlik bilgilerinin alınıp emniyete bildirmeleri, sağlamaları lazım. Site ya da apartman yönetiminin muvafakatinin olması lazım. Her şeyden önce olmazsa olmaz; kimlik bildirimi kesinlikle yapılması şart. Fuhuş amaçlı terör amaçlı veya farklı illegal işlerle uğraşan kişilerin barındığı konakladığı yerlerle ilgili emlak sektörü olarak baktığımızda yapmamız gereken şunlar. Bu evler günlük ya da kısa dönem kiraya verildiği taktirde bunların bildirimlerini muhakkak ilgili kişilerin veya mülk sahiplerinin emniyete bildirme mecburiyetleri vardır.

Eğer bunları yaparsalar oluşacak olan olumsuzlukların önüne geçilmiş olur. Birde bunun mali ve güvenlik hususu var. Evlere bakıyoruz, bazılarının işletme ruhsatları yok, ama imar planında konut alanı geçtiği için tapularında da mesken yazdığı için ikamet amaçlı barınma amaçlı kullanıldığından neticede burada yeri geliyor emniyet birimi ya da ilgili kişiler denetim yapmakta bazen zorlanıyorlar. Bu zorlukların ortadan kaldırılması için olmazsa olmaz kimlik bildiriminin kesinlikle kimler tarafından kime verildiği hususunda bildirilmesinde fayda var" diye konuştu.

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