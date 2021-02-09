Fuhuş çetesine ‘Pembe Maske’ operasyonu!

Ankara'da 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 26 adrese eş zamanlı fuhuş operasyonu düzenlendi.

Operasyonda çetenin liderlerini de bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin yurt dışından iş vaadiyle getirdikleri kadınların çıplak resimlerini çektikleri, şebekeden ayrılmaları halinde ailelerine göndermekle tehdit ettikleri öğrenildi. Yabancı uyruklu kadınların hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağında pasaportlarını kullanarak turist gibi müşterilerine gittikleri tespit edildi.

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği tarafından 6 ay önce başlatılan çalışmada Ankara'da organize bir şekilde fuhuş yaptıran çete tespit edildi. Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından iki lider tarafından yönetilen şebeke elamanlarını ve çalışma yöntemlerini ortaya çıkardı. 17'si yabancı uyruklu 60 kadına fuhuş yaptırdıkları belirlenen çete üyelerinin, yabancı uyruklu kadınların Koranavirüs salgını nedeniyle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasaklarında pasaportlarını kullandırarak turist gibi müşterilerinin evlerine ulaştıkları tespit edildi.

Ahlak Büro Amirliği ekipleri gerekli delillerin toplanmasının ardından operasyon için düğmeye bastı. 26 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 14 kişi yakalandı. Evlerde ve araçlarda yapılan aramalarda 157 bin lira ele geçirildi. 17'si yabancı uyruklu 60 mağdur kadın çetenin elinden kurtarıldı. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.