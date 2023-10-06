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Gaziantep'te Kamyon Kazası: 6 Ölü, 17 Yaralı

Gaziantep'te freni patlayan bir kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı, sonucunda 6 kişi hayatını kaybederken, 17 kişi yaralandı.

Gaziantep'te Kamyon Kazası: 6 Ölü, 17 Yaralı

Gaziantep'te Kamyon Kazası: 6 Ölü, 17 Yaralı

Gaziantep'te freni patlayan bir kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı, sonucunda 6 kişi hayatını kaybederken, 17 kişi yaralandı.

06 Ekim 2023 Cuma 19:13

Gaziantep'in D-400 karayolu Şatırhöyük mevkiinde meydana gelen kazada, bir kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen 2 servis aracı ve 2 otomobile çarptı. Kazada 6 kişi yaşamını yitirirken, 17 kişi de yaralandı. Yaralılar arasında 5 kişinin durumu ağır olarak bildirildi. Olayın ardından, çok sayıda UMKE, 112 Sağlık ve itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Ekipler, yaralılara olay yerinde müdahalede bulunduktan sonra hastanelere sevk ettiler. Kazanın nedeni olarak kamyonun freninin patlaması gösterilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Gaziantep’teki bu korkunç kaza sonucunda 6 kişinin hayatını kaybetmesi ve 17 kişinin yaralanması, bölgede büyük üzüntü ve endişe yarattı.

Yetkililer, sürücülerin dikkatli olmaları ve trafik kurallarına uygun şekilde seyretmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

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