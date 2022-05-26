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Gaziantep’te canlı bomba vurularak durduruldu!

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde "kendisini patlatacağını" belirten kişi, polislerce vurularak etkisiz hale getirildi.

Gaziantep’te canlı bomba vurularak durduruldu!

Gaziantep’te canlı bomba vurularak durduruldu!

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde "kendisini patlatacağını" belirten kişi, polislerce vurularak etkisiz hale getirildi.

26 Mayıs 2022 Perşembe 18:50
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Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ana giriş kapısına gelen bir kişi, üzerindeki yeleği ve elindeki kumandayı göstererek, polislere "kendisini patlatacağını" söyledi.

Zanlı, "canlı bomba" olabileceği şüphesiyle polisler tarafından vuruldu.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğünün bulunduğu Prof. Dr. Muammer Aksoy Bulvarı, tedbir amaçlı yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Bomba imha uzmanları çalışma başlattı

Bölgeye gelen bomba imha uzmanlarının yapacağı çalışma öncesi İl Emniyet Müdürlüğüne ait dronla, etkisiz hale getirilen şüphelinin üzerindekiler incelendi. Daha sonra bomba imha uzmanları çalışmalarına başladı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde bomba süsü verilmiş şekilde saldırı girişiminde bulunan bir kişi polislerimizce yaralı olarak etkisiz hale getirildi. Olay çok yönlü araştırılmakta olup ilgili kişinin çok sayıda adli kaydı bulunmaktadır. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 26.05.2022 18:57
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