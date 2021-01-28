Genç kızlara fuhuş yaptıran çeteye operasyon

Ankara'da kız yetiştirme yurdundan çıkan genç kızları, ağlarına düşürerek fuhşa zorladıkları belirlenen 8 kişilik çete polisin operasyonuyla çökertildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 kişilik çetenin ağına düşürdükleri genç kızları fuhşa zorladıkları bilgisine ulaştıktan sonra harekete geçti.

HEDEFLERİ YURTTA YETİŞEN GENÇ KIZLAR...

Çetenin hedefinde aile bağları olmayan ya da güçsüz olan yetiştirme yurtlarından yeni çıkmış genç kızlar olduğu belirlendi. İşte çarpıcı operasyondan görüntüler.

İNSAN TİCARETİ VE FUHUŞA TEŞVİK SUÇUNDAN ALINDILAR

Yapılan teknik takip sonrasında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde İnsan Ticareti ve Fuhşa teşvik suçlarından E.K. E.D. E.G. M.B. O.D. O.K. S.B. ve Y.B. polisin eş zamanlı operasyonuyla yakalandı.

ÖZEL FUHUŞ EVLERİ KURMUŞLAR

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünün yaptığı uzun süreli teknik ve fiziki takip sonrasında, 8 şüphelinin Yenimahalle ilçesinde fuhuş amaçlı dizayn ettirdikleri özel dairelerde yetiştirme yurdundan çıkan, ailevi veya ekonomik olarak zor durumda kalan çaresiz durumdaki kadınları tehdit edip korkuttuğu, darp ederek borçlandırıp uyuşturucu madde kullandırarak fuhşa zorladığı ortaya çıktı.

HAKLARINDA 21 KEZ İŞLEM YAPILMIŞ!

Soruşturma devam ederken teknik ve fiziki takip esnasında şüpheliler hakkında toplam 21 kez "Fuhşa Teşvik Aracılık veya Zorlama" suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.

ATEŞLİ SİLAHLAR DA YAKALANDI

Polisin yaptığı eş zamanlı baskınlarda, evlerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, bu tabancaya şarjör ve 87 fişek ele geçirildi. Şüpheliler tarafından fuhşa zorlanan mağdur kadınların ise Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünde ifadelerinin alındığı öğrenildi.