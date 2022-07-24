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Göksun’da 7 yaşındaki çocuk 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesine su çukuruna düşen 7 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

Göksun’da 7 yaşındaki çocuk 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Göksun’da 7 yaşındaki çocuk 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesine su çukuruna düşen 7 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

24 Temmuz 2022 Pazar 14:41
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12 Temmuz 2022 tarihinde Göksun ilçesine bağlı Çardak Mahallesinde su çukurunun yanında oyun oynadıkları sırada suya düşen iki kardeşten biri olay yerinde hayatını kaybederken, Yunus Esendere (7) yaşam mücadelesi verdiği hastanede hayatını kaybetti. Ölen kardeşlerin sayısı 2'e yükseldi.

Bayram tatili için Kahramanmaraş'tan Çardak mahallesine gelen Esendere ailesinin iki çocuğu bahçede oynadığı esnada su çukuruna düşerek boğulmuştu.

Aile fertlerinin ve çevredeki komşularının yardımı ile sudan çıkarılan çocuklar Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından önce Göksun Devlet Hastanesine daha sonra Kayseri'ye sevk edilmişti.

Burada tedavi altına alınan çocuklardan Yusuf Can Esendere (5) doktorların tüm müdahalelerine rağmen olay günü kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Kardeşi Yunus Esendere (7) ise 12 günlük yaşam mücadelesini dün kaybetti.

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