Gölette can pazarı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, bir aracın baraj suyunun göletine düştüğü ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarına sabah devam edildi. Özel bir şirkete ait rüzgar enerji santralinde çalışan Mürsel Meracıoğlu ile Filiz Soydoğan Çiçek'in içinde bulunduğu belirlenen aracın dün Ayvacık Barajı'nın göletine düştüğü ihbarı üzerine başlatılan ve havanın kararması nedeniyle ara verilen çalışmalar, güneşin doğuşunun ardından yeniden başladı.

TÜM EKİPLER SEFERBER OLDU

Bölgeye gelen Çanakkale Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ile Çanakkale ve Tekirdağ emniyet müdürlüklerinin su altı ekipleri son hazırlıklarını yapıp suya tekrar girdi. Ayvacık Kaymakamı Cevat Çelik, olay yerindeki koordinasyonu yönetiyor. Arama ve kurtarma faaliyetlerine başlayan ekipler, kiralık aracın son GPS konumu bilgileri kapsamında çalışmalarını sürdürecek. Filiz Soydoğan Çiçek'in ailesi de bölgedeki bekleyişlerini sürdürüyor.

KAYIP 2 KİŞİDEN 2 ÇOCUK ANNESİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, çalıştıkları Rüzgar Enerjisi Santrali'ne gitmek için yola çıktıkları otomobilin baraj suyuna kapılması sonucu kaybolan 2 kişiden evli ve 2 çocuk annesi Filiz Soydoğan Çiçek'in (50) cesedi, aracın suya kapıldığı yerin yaklaşık 300 metre uzağında bulundu. Ekiplerin kayıp Mürsel Meracıoğlu'nu (40) arama çalışmaları devam ediyor.