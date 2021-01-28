Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Güngör, CEMR’da konuştu
Başkan Güngör, CEMR’da konuştu
Sokaktaki CanlaraYönelik Örnek Hizmetler
Sokaktaki Canlara Yönelik Örnek Hizmetler
Onikişubat Belediyesi’nden Soğuk Günde Pazar Esnafına Sıcak Karşılama
Onikişubat Belediyesi’nden Soğuk Günde Pazar...
4 Bin Kilo Atık Pil Bertaraf Edildi
4 Bin Kilo Atık Pil...
KMTSO yılın ilk toplantısını yaptı
KMTSO yılın ilk toplantısını yaptı

Gölette can pazarı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, bir aracın baraj suyunun göletine düştüğü ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarına sabah devam edildi. Genç kadının cesedine ulaşıldı!

Gölette can pazarı

Gölette can pazarı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, bir aracın baraj suyunun göletine düştüğü ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarına sabah devam edildi. Genç kadının cesedine ulaşıldı!

28 Ocak 2021 Perşembe 12:19
banner459

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, bir aracın baraj suyunun göletine düştüğü ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarına sabah devam edildi. Özel bir şirkete ait rüzgar enerji santralinde çalışan Mürsel Meracıoğlu ile Filiz Soydoğan Çiçek'in içinde bulunduğu belirlenen aracın dün Ayvacık Barajı'nın göletine düştüğü ihbarı üzerine başlatılan ve havanın kararması nedeniyle ara verilen çalışmalar, güneşin doğuşunun ardından yeniden başladı.

TÜM EKİPLER SEFERBER OLDU

Bölgeye gelen Çanakkale Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ile Çanakkale ve Tekirdağ emniyet müdürlüklerinin su altı ekipleri son hazırlıklarını yapıp suya tekrar girdi. Ayvacık Kaymakamı Cevat Çelik, olay yerindeki koordinasyonu yönetiyor. Arama ve kurtarma faaliyetlerine başlayan ekipler, kiralık aracın son GPS konumu bilgileri kapsamında çalışmalarını sürdürecek. Filiz Soydoğan Çiçek'in ailesi de bölgedeki bekleyişlerini sürdürüyor.

KAYIP 2 KİŞİDEN 2 ÇOCUK ANNESİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, çalıştıkları Rüzgar Enerjisi Santrali'ne gitmek için yola çıktıkları otomobilin baraj suyuna kapılması sonucu kaybolan 2 kişiden evli ve 2 çocuk annesi Filiz Soydoğan Çiçek'in (50) cesedi, aracın suya kapıldığı yerin yaklaşık 300 metre uzağında bulundu. Ekiplerin kayıp Mürsel Meracıoğlu'nu (40) arama çalışmaları devam ediyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
50 milyon TL tokatladı! Yöntemi şaşırtmadı...
50 milyon TL tokatladı! Yöntemi şaşırtmadı...
Genç kızlara fuhuş yaptıran çeteye operasyon
Genç kızlara fuhuş yaptıran çeteye operasyon
Bomba getiren kadın terörist havada vuruldu
Bomba getiren kadın terörist havada vuruldu
Osmaniye'de oğlunu öldürdü
Osmaniye'de oğlunu öldürdü
Hatay'da yaşa dışı bahis operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
Hatay'da yaşa dışı bahis operasyonunda 9 şüpheli yakalandı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber