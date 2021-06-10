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Gözünü kırpmadan kocasını ve görümcesini başından vurdu

Osmaniye'de bir kadın, henüz bilinmeyen bir nedenle kocası ve görümcesini uyudukları sırada av tüfeğiyle başlarından vurarak öldürdü. O sırada evde olan kayınvalide ise kendini can havliyle dışarı attı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gözünü kırpmadan kocasını ve görümcesini başından vurdu

Gözünü kırpmadan kocasını ve görümcesini başından vurdu

Osmaniye'de bir kadın, henüz bilinmeyen bir nedenle kocası ve görümcesini uyudukları sırada av tüfeğiyle başlarından vurarak öldürdü. O sırada evde olan kayınvalide ise kendini can havliyle dışarı attı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

10 Haziran 2021 Perşembe 10:19
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Olay sabah saatlerinde merkeze bağlı Köyyeri köyünde yaşandı. G.U. henüz bilinmeyen bir nedenle kocası Süleyman U. (27) ve görümcesi Ela U.'yu (18) uykularında av tüfeğiyle başlarından vurdu. O esnada silah seslerini duyan kadının kayınvalidesi ise kendini dışarı attı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından Gülten Usta jandarmayı arayarak kocasını ve görümcesini silahla vurarak öldürdüğünü söyledi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, silahla vurulan Süleyman U. ve Ela U.'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma olayın ardından kocasını ve görümcesini öldüren G.U.'yu göz altına aldı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.

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