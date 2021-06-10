Gözünü kırpmadan kocasını ve görümcesini başından vurdu

Olay sabah saatlerinde merkeze bağlı Köyyeri köyünde yaşandı. G.U. henüz bilinmeyen bir nedenle kocası Süleyman U. (27) ve görümcesi Ela U.'yu (18) uykularında av tüfeğiyle başlarından vurdu. O esnada silah seslerini duyan kadının kayınvalidesi ise kendini dışarı attı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayın ardından Gülten Usta jandarmayı arayarak kocasını ve görümcesini silahla vurarak öldürdüğünü söyledi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, silahla vurulan Süleyman U. ve Ela U.'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma olayın ardından kocasını ve görümcesini öldüren G.U.'yu göz altına aldı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.