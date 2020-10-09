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Hatay'da 3 hırsız tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ve Arsuz ilçelerinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Hatay'da 3 hırsız tutuklandı

Hatay'da 3 hırsız tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ve Arsuz ilçelerinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

09 Ekim 2020 Cuma 11:00

Polis ekipleri, İskenderun ilçesindeki Dumlupınar ile Arsuz ilçesindeki Uluçınar mahallelerindeki hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, teknik takip sonucu hırsızlık zanlıları S.Ö, H.C.Ç, A.N.Ç. ile A.Ş'yi saklandıkları adrese düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Adreslerde arama yapan polis, tabancayla çalıntı olduğu değerlendirilen 42 güneş gözlüğü, 2 kol saati, parfüm ve bileklik buldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.C.Ç, A.N.Ç. ve A.Ş. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, S.Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.

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