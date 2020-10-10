Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Göksun’da Bir Mahalle Daha Doğalgaza Kavuştu
Göksun’da Bir Mahalle Daha Doğalgaza...
Chp Onikişubat İlçe Başkanından Deva Partisine Hayırlı Olsun Ziyareti
Chp Onikişubat İlçe Başkanından Deva...
Kahramanmaraş’ta Yarışma Başvuruları Sürüyor
Kahramanmaraş’ta Yarışma Başvuruları Sürüyor
KABİTEM Türkiye’ye Örnek
KABİTEM Türkiye’ye Örnek
Mezarlık Bakımları Devam Ediyor
Mezarlık Bakımları Devam Ediyor
Flaş Haber
Ağrı'da 2 asker şehit oldu
Kapat

Hatay'daki yangın 26 saattir sürüyor

Hatay'da dün başlayan yangın rüzgarın etkisiyle kontrol altına alınamadı. Üç ilçede etkili olan yangın nedeniyle bazı evler alevlerin arasında kaldı.

Hatay'daki yangın 26 saattir sürüyor

Hatay'daki yangın 26 saattir sürüyor

Hatay'da dün başlayan yangın rüzgarın etkisiyle kontrol altına alınamadı. Üç ilçede etkili olan yangın nedeniyle bazı evler alevlerin arasında kaldı.

10 Ekim 2020 Cumartesi 12:59
banner459

Hatay'ın Belen ilçesinde dün başlayan ve İskenderun ile Arsuz ilçelerine sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Dün öğle saatlerinde başlayan yangın, Arsuz ilçesine bağlı Nergizlik ve Karahüseyinli mahalleleri arasında etkisini sürdürüyor.

Orman yangınına karadan çok sayıda ekip müdahale ederken, söndürme çalışmalarına rüzgarın durumuna göre hava araçları da destek veriyor.

Evler alevlerin arasında kaldı

Belen ilçe merkezi yakınlarındaki Petek mevkisinde çıkan ve dün kontrol altına alınan yangın bölgesinde, alevler yeniden yükseldi.

Binalara yakın alandaki yangın nedeniyle bazı evler alevlerin arasında kaldı. Belen-İskenderun kara yolunun bir bölümü de trafiğe kapatıldı.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Orman Genel Müdür Yardımcısı Şahin Aybal da yangın bölgesindeki çalışmaları yerinde inceliyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş'taki yangında sabotaj şüphesi
Kahramanmaraş'taki yangında sabotaj şüphesi
Hatay’da alevler önüne çıkanı yutuyor, Bölge halkı evleri boşalttı
Hatay’da alevler önüne çıkanı yutuyor, Bölge halkı evleri boşalttı
Ankara'da iki yük treni çarpıştı
Ankara'da iki yük treni çarpıştı
Kahramanmaraş'ta asayiş uygulamasında yakalanan 35 kişi tutuklandı
Kahramanmaraş'ta asayiş uygulamasında yakalanan 35 kişi tutuklandı
Swinger operasyonunda şok detaylar ortaya çıktı!
Swinger operasyonunda şok detaylar ortaya çıktı!

banner374

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber