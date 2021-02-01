Hatay temsilcimiz Ahmet Balcı’nın acı günü

Ömer ve Hatice Balcı çiftinin çiftinin cenazeleri, bugün defnedildi.
Hatay'da yaşayan Ömer (81) ve Hatice Balcı (76) çifti, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.
Hassa ilçesinin Küreci Mahallesi'nde yaşayan anne ve babasından haber alamayan Hatay temsilcimiz Ahmet Balcı, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yerde baygın halde buldukları yaşlı çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini tespit etti.
Anadolupress ailesi olarak mesai arkadaşımız Ahmet Balcı ve kederli ailesine başsağlığı dileriz.