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Hem kendini hem oteli yaktı

Aksaray’da, gece saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. Bir adam, otel odasında üzerine benzin dökerek kendini yakmaya çalıştı. Ancak alevler önce odayı sonra da oteli sardı.

Hem kendini hem oteli yaktı

Hem kendini hem oteli yaktı

Aksaray’da, gece saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. Bir adam, otel odasında üzerine benzin dökerek kendini yakmaya çalıştı. Ancak alevler önce odayı sonra da oteli sardı.

09 Şubat 2021 Salı 10:02
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Yangını şans eseri yoldan geçen bir vatandaş fark ederken, yaralı müşteri ihbar üzerine bölgeye yönlendirilen ambulans tarafından hastaneye kaldırıldı.

Dehşet veren olay, Zincirli Mahallesi Bankalar Caddesinde bulunan 6 katlı otelin 5 katındaki 504 numaralı odada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Aksaray'a gelen Kamuran Y. (45) akşam saatlerinde konaklamak için kent merkezinde bulunan bir otele geldi.

Otele giriş yaparak 5. kattaki 504 numaralı odaya yerleşen Kamuran Y. saat 01.00 sıralarında çantasında getirdiği benzin dolu pet şişeyi üzerine boşalttı. Ardından çakmakla kendini ateşe vererek intihar girişiminde bulunan Kamuran Y. alevler içinde kalırken, can havliyle otel odasındaki yatağa düştü. Yatağında tutuşmasıyla Kamuran Y. ile birlikte otel odası da yanmaya başladı.

OTEL BOŞALTILDI
Oteldeki resepsiyon görevlisine dışarıdan gelen bir vatandaşın "5. kattan duman çıkıyor" demesi üzerine fark edilen yangın hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye, polis, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), İl Afet Acil Durum (AFAD) ekipleri sevk edildi. Tüm ekipler kısa sürede olay yerine intikal ederken, polis ekipleri oteli tahliye etti. Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri itfaiye aracında bulunan merdiven vasıtası ile yangına hem dışarıdan hem de içeriden müdahale etti.

Otel odasında yanarak ağır yaralanan Kamuran Y. itfaiye ve sağlık ekiplerince odadan çıkartılarak ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Vücudunun birçok kısmı yanan Kamuran Y. burada yapılan ilk müdahalesinin ardından durumunun ağır olması nedeniyle Ankara'da bir hastaneye sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalıma sonucu tamamen söndürüldü. Otelin 5. katında bulunan birçok oda yanarak ve dumanın etkisiyle kullanılmaz hale geldi. AFAD, itfaiye ve polis ekipleri yanan odada incelemeler yaptı.

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