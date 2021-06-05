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Hırsızlık için girdiği trafoda feci şekilde can verdi

Ağrı'da, bir elektrik şirketine ait trafoya hırsızlık amacıyla girdiği öne sürülen 44 yaşındaki şahıs, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Hırsızlık için girdiği trafoda feci şekilde can verdi

Hırsızlık için girdiği trafoda feci şekilde can verdi

Ağrı'da, bir elektrik şirketine ait trafoya hırsızlık amacıyla girdiği öne sürülen 44 yaşındaki şahıs, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

05 Haziran 2021 Cumartesi 11:07
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Ağrı'nın merkez Fırat Mahallesi Erzurum Çevre Yolu Sanayi Mezarlığı içerisinde bulunan bir elektrik şirkete ait trafoda saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, trafoya hırsızlık amacıyla girdiği iddia edilen Metin A, elektrik kablolarını kesmeye çalıştığı sırada akıma kapıldı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine şirket görevlileri ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde Metin A'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Metin A'nın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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