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İmkansızı başardı

İstanbul Bakırköy'de ara sokaktan geçtiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil park halindeki bir aracın lastiğine çarparak ters döndü. Sokaktaki manzarayı görenler gözlerine inanamazken, kimse kazanın nasıl olduğunu anlamadı.

İmkansızı başardı

İmkansızı başardı

İstanbul Bakırköy'de ara sokaktan geçtiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil park halindeki bir aracın lastiğine çarparak ters döndü. Sokaktaki manzarayı görenler gözlerine inanamazken, kimse kazanın nasıl olduğunu anlamadı.

16 Eylül 2021 Perşembe 14:21
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Bakırköy'de ara sokakta tümsekten geçerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle ön lastiği park halindeki aracın lastiklerine çarpan otomobil, savrularak ters döndü. 10 gün önce aldığı otomobilden hafif yaralı olarak çıkan sürücü Gülin Doğan, hastaneye kaldırıldı. Sokakta ters dönmüş haldeki otomobili görenler kazanın nasıl meydana geldiğini anlayamadı.

Kaza, Ataköy 7-8 kısım Lale Sokak'ta dün saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, ara sokakta tümsekten geçerken sürücüsü Gülin Doğan'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 EKY 884 plakalı otomobilin ön lastiği park halindeki bir otomobilin lastiklerine çarptı. Savrulan otomobil ters dönerken sürücü Doğan, hafif yaralı olarak araçtan çıktı. Durumun bildirilmesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Gülin Doğan'ı hastaneye kaldırdı.

DOKTOR BABASI İŞ ELBİSELERİYLE OLAY YERİNE KOŞTU
Özel bir hastanede anestezi doktoru olan Varlık Doğan, kızının kaza yaptığını duyunca iş elbiseleriyle kazanın yaşandığı yere koştu. Kızı hastanede tedavi altında olan baba, otomobilin başından ayrılmadı. Sokakta ters dönmüş haldeki otomobili görenler kazanın nasıl meydana geldiğini anlayamadı.

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