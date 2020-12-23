Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Çağlayancerit Eski Belediye Başkanına Deva Partisi İlçe Başkanlığı Görevi Verildi
Çağlayancerit Eski Belediye Başkanına Deva...
KSÜ ile Afşin Milli Eğitim Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü
KSÜ ile Afşin Milli Eğitim...
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Cebeloğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Cebeloğlu,...
Başkan Mahçiçek, Mehmet Akif Ersoy’u Andı
Başkan Mahçiçek, Mehmet Akif Ersoy’u...
Sarıçukur Grup Yolu Tamamlanıyor
Sarıçukur Grup Yolu Tamamlanıyor

İş arkadaşına öldüresiye dayak attı

Özel bir diş polikliniğinde hekim asistanı olarak çalışan Hediye D., iş arkadaşı tarafından öldüresiye darp edildi. Dehşete düşüren saldırı, saniye saniye kameralara yansıdı.

İş arkadaşına öldüresiye dayak attı

İş arkadaşına öldüresiye dayak attı

Özel bir diş polikliniğinde hekim asistanı olarak çalışan Hediye D., iş arkadaşı tarafından öldüresiye darp edildi. Dehşete düşüren saldırı, saniye saniye kameralara yansıdı.

23 Aralık 2020 Çarşamba 10:55
banner459

İstanbul Harbiye'de 20 Ekim'de yaşanan olay, iddialara göre şöyle gerçekleşti. Özel bir diş kliniğinde çalışan iki kadın arasında temizlik yapma yüzünden tartışma çıktı. 34 yaşındaki asistan Hediye D., odada tıbbi malzemeleri paketlediği sırada yanına gelen Meltem adlı diğer çalışan, "Burayı sen süpüreceksin.

Ben her şeyi yapmak zorunda değilim" dedi. Hediye D. koridora çıktığı sırada iş arkadaşı bir anda üzerine saldırdı ve darp etmeye başladı. Güçlükle kaçıp kurtulmayı başaran Hediye D., Harbiye Polis Merkezi'ne giderek şikâyetçi oldu.

TEMİZLİK YAPMA KAVGASI
Yaşadığı şiddet dolu anları anlatan Hediye D., "Daha önce de aramızda sorunlar olan ve beni öldürmekle tehdit eden çalışma arkadaşımla birlikte işlerimiz bittikten sonra ortalığı toparlamaya başladık.

Bugün dolap kilitleri değiştiği için etraf toz olmuştu. Ben tıbbi malzemeleri toparladığım sırada Meryem yanıma gelip 'Burayı sen süpüreceksin' dedi.

Ben bir şey söylemedim. Telefonumu almak için odadan çıktım. Koridorda, 'Her şeyi ben yapmak zorunda değilim' gibi söylemlerde bulundu. Saçımı çekip beni diğer odalara sürüklemeye çalıştı. Kafamı duvarlara vurdu, yumruk attı. Yere düştüm tekme attı. Kaçmaya çalıştıkça yakalayıp vurdu. Elinden kurtulup dışarı çıktım ve esnaftan yardım istedim" dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hatay'da sahte para ve kaçak içki operasyonu
Hatay'da sahte para ve kaçak içki operasyonu
Tavuğun boğazını kestikten sonra ateşe attı
Tavuğun boğazını kestikten sonra ateşe attı
Aldatıldığını düşünen adamın intikamı şoke etti
Aldatıldığını düşünen adamın intikamı şoke etti
Osmaniye'de alacağını isteyen kadın saldırıya uğradığı
Osmaniye'de alacağını isteyen kadın saldırıya uğradığı
Hatay'da kaza
Hatay'da kaza

banner374

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber