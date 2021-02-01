İstinat Duvarının Çöktü Araçlar Yandaki İnşaatın Temel Kazı Alanına Düştü

Şanlıurfa'da aşırı yağışın etkisiyle bir binanın istinat duvarının çökmesi sonucu 6 araç, yandaki bir inşaatın temeli için kazılan yere düştü. Olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi