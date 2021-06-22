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İzmir'de FETÖ operasyonu: 132 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) gizli yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 40 ilde yürütülen soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 132 şüphelinin 94'ü yakalandı.

İzmir'de FETÖ operasyonu: 132 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

İzmir'de FETÖ operasyonu: 132 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) gizli yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 40 ilde yürütülen soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 132 şüphelinin 94'ü yakalandı.

22 Haziran 2021 Salı 10:10
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İzmir merkezli birçok ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

132 kişi hakkında gözaltı kararı olan operasyonda, 94 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

132 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, ankesörlü/ kontörlü sabit hat ile FETÖ imamları ile irtibatlı olduğu iddia edilen 132 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, saat 01.00 sıralarında operasyon için düğmeye bastı.

ARALARINDA ÜST RÜTBELİ İSİMLER DE VAR
Gözaltı kararı verilen şüphelilerin 3'ü albay, 2'si yarbay, 6'sı yüzbaşı, 15'i üsteğmen, 3'ü teğmen, 57'si astsubay, 6'sı uzman çavuş rütbesinde, 9'u Deniz Kuvvetleri, 13'ü Kara Kuvvetleri, 46'sı Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına, 15'i Jandarma Genel Komutanlığı, 2'si Sahil Güvenlik Komutanlığı'na mensup,

33'ü muvazzaf 95 asker, 34'ü darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi, 2'si örgütsel olarak "öğretmen" tabir edilen asker sorumlusu mahrem sözde imam ile 1'i örgütsel katalog evliliği tespit edilen asker eşi bayan olduğu bildirildi.

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