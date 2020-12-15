Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
KMTSO’dan Çiçek Yetiştiriciliği Eğitimi
KMTSO’dan Çiçek Yetiştiriciliği Eğitimi
Andırın millet konağı’nda sona gelindi
Andırın millet konağı’nda sona gelindi
Şehir Çiçeklerle Renklendi
Şehir Çiçeklerle Renklendi
Dulkadiroğlu Belediyesi kısıtlamayı fırsata çevirdi
Dulkadiroğlu Belediyesi kısıtlamayı fırsata çevirdi
Başkan Okay'dan temizlik uyarısı
Başkan Okay'dan temizlik uyarısı

Jigolo skandalında yeni gelişme!

Para karşılığı gayrimeşru cinsel ilişki ile kolay yoldan para kazanmak isteyen erkekleri ‘jigolo’ yapma vaadiyle dolandıran çete, temmuz ayında polis operasyonuyla çökertilmişti. Ancak yeni bir yapılanma gündemde. Jigolo çetesine yapılan dev operasyon sonrasında o günlerde hız kesen şikayetler son günlerde yeniden artışa geçti.

Jigolo skandalında yeni gelişme!

Jigolo skandalında yeni gelişme!

Para karşılığı gayrimeşru cinsel ilişki ile kolay yoldan para kazanmak isteyen erkekleri ‘jigolo’ yapma vaadiyle dolandıran çete, temmuz ayında polis operasyonuyla çökertilmişti. Ancak yeni bir yapılanma gündemde. Jigolo çetesine yapılan dev operasyon sonrasında o günlerde hız kesen şikayetler son günlerde yeniden artışa geçti.

15 Aralık 2020 Salı 12:58
banner459

Kolay yollarla para kazanma arzusundaki erkekleri 'jigolo' yapma vaadiyle dolandıran çete, temmuz ayında polis operasyonuyla çökertilmişti. O günlerde hız kesen şikâyetler, son dönemde yine çığ gibi atmaya başladı. Jigololuk vaadiyele 10 bin TL kazandıracakları iddiasıyla bu kişileri dolandıran şahıslar takibe alındı. Jigolo olup para kazanacağını sanan kolay para heveslileri aidat adı altında ceplerinden verdikleri paralar sonrası zararlı çıkıyor. İşte çarpıcı jigolo tuzağının ayrıntıları;

İLAN VERDİLER

İstanbul'da Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internette kurduğu jigolo sitelerinde "10 bin TL kazanmak ister misiniz?" ilanları veren çeteyi belirlemişti. 10 çağrı merkezi kuran çetenin çalışanları, başvuranlara gold ve VIP seçenek sunuluyor, bin ile 5 bin TL arasında üyelik parası alınıyor, kadınlarla buluşamayanlar üyeliği iptal etmek istediklerinde 'cayma' bedeli isteniyordu.

ÇETE ÇÖKERTİLDİ

Bazılarından da parasını FETÖ hesabına yatırdığı söylenerek kurtarma vaadiyle yeni paralar alınmıştı. Polisin düzenlediği operasyonda çete elebaşı Ç.Ö'nün de arasında bulunduğu 14 kişi tutuklanmış, 304 bin TL, 7 bin dolar, 259 cep telefonu ele geçirilmişti. 11 lüks araca da el konulmuştu. Dijital verilerde dolandırılan yaklaşık 5 bin kişinin ismine ulaşılmış, 15 milyon TL'nin üzerinde vurgun yapıldığı belirlenmişti.

İHBARLAR YENİDEN ARTTI

Geçtiğimiz temmuz ayında düzenlenen operasyonun ardından internet siteleri ve Emniyet'e yapılan şikâyetler bitme noktasına gelmişti. Yakın dönemde hem internet hem de polise yapılan isimsiz ihbarlarda büyük bir artış yaşanmaya başladı. Dolandırılan erkeklerin büyük çoğunluğu da internet üzerinde rumuz isimlerle yazılar yazarak dolandırıldıklarını belirterek yardım isterken, bazıları da arkadaşlarının şaka amaçlı kendilerini sitelere üye yaptıklarını, mağdur olduklarını belirterek yardım talebinde bulunuyor.

"POLİSE DE GİDEMİYORUM"

İşte internette şikâyet sitelerine rumuz isimlerle yazanlardan bazıları:

- Ferruh: Jigolo üyelik sitesi ve karşılığında sadece üyelik bedeli 400 ve komisyon 1000 TL ödetiyorlar. '5000 lira alacaksın' diyerek kesinlikle söyledikleri gibi değil. Aldıkları parayı geri ödemiyorlar.

"300 TL YATIRDIK"

- Onur: Ben Twitter'da bir rastgele 'jigolo olmak ister misiniz' diye bir reklama tıkladım. 300 TL para yatırmamı istediler. Yatırdım. 'Geri onaylanmasını bekliyorum' dedi. Şu an hâlâ bekliyorum. Ailemin öğrenmemesi için polise gidemiyorum.

"İKİ KERE PARA YATIRDIM"

- Kuray: Sadece öylesine başvurduğum site sabah aradı, anlamadım ne dediklerini ve iptal etmek istediğimi söyledim. 400 TL ücret istediler. 'Ardından 780 TL daha yatırın size 400 TL'nizi geri vereceğiz' dediler. Ardından '1630 TL daha yatırın size toplam olarak 2000 TL'nizi geri vereceğiz' dediler. 400+780 maalesef yatırdım.

"4 BİN 400 TL PARAM GİTTİ"

- Ata: Maddi sıkıntılar yüzünden jigolo olmaya karar verdim ve bu ajans karşıma çıktı. Büyük bir yanlış yaptığımı iş işten geçtikten sonra anladım toplamda 4400 TL param gitti. Hepsi Twitter'a doluşmuşlar.

Son Güncelleme: 15.12.2020 18:03
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş'ta minibüs devrildi: 6 yaralı
Kahramanmaraş'ta minibüs devrildi: 6 yaralı
Kırmızı bültenle aranan Fransız terörist Hatay’da yakalandı
Kırmızı bültenle aranan Fransız terörist Hatay’da yakalandı
Kahramanmaraş’ta istinat duvarı çöktü
Kahramanmaraş’ta istinat duvarı çöktü
Kahramanmaraş'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
Kahramanmaraş'ta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
Mersin’de kaçak sigara ele geçirildi
Mersin’de kaçak sigara ele geçirildi

banner374

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber