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Kahramanmaraş Emniyetinden Kumar Denetimi

Kahramanmaraş’ta polis ekiplerince kumar operasyonu yapıldı.

Kahramanmaraş Emniyetinden Kumar Denetimi

Kahramanmaraş Emniyetinden Kumar Denetimi

Kahramanmaraş’ta polis ekiplerince kumar operasyonu yapıldı.

18 Nisan 2022 Pazartesi 14:02
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Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Ekipleri il genelinde kumar oynanan umuma açık yerlerde eş zamanlı olarak yaptığı baskınlarda; 2 iş yerinde kumar oynandığını, 4 işyerinin ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiğini, bu işyerlerinde toplam 15 şahısın kumar oynadığını tespit etmiş, kumar oynayan şahısların birinin üzerinden bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirerek bu işyerlerinin kapatılması için gerekli adli, idari işlemleri başlatmıştır.

Yapılan operasyonda İsmetpaşa Mahallesinde bulunan bir dairenin kumar oynamak amaçlı kullanıldığı, ruhsatsız işyerine çevrildiğini tespit eden Ahlak Büro ekipleri, denetim sırasında dairenin kapısını usulüne uygun çalmasına rağmen içerde bulunan şahıslar kapıyı açmayarak içerde kimse olmadığı süsü vermeye çalışmış, polislerin kilitli kapıyı çilingir ile açması sonucu dairenin içinde 12 kişinin kumar oynadığını, oyun masalarının ve birçok kumar materyalinin (iskambil kağıtları, zar ve zar atmaya yarayan kutular vb.) olduğunu tespit etmiş, bu şahıslara hem adli işlem başlatmış hem de gerekli idari para cezası uygulamıştır.

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Kahramanmaraş Emniyetinden Kumar Denetimi
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