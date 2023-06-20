Kahramanmaraş-Gaziantep Yolunda Feci Kaza: 3 Ölü 5 Yaralı

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep-Kahramanmaraş yolu üzerindeki Yığınlı Mahallesi mevkiinde Bedrettin Zidan idaresindeki 46 DH 765 plakalı otomobil, karşı yönden gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 AIB 771 plakalı tır ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan tır aynı istikamette seyir halinde olan Mehmet A. yönetimindeki 61 AA 613 plakalı minibüsün üzerine devrildi.

Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipler tarafından yapılan ilk incelemede otomobil sürücüsü Bedrettin Zidan ve minibüste bulunan İsmail Özdemir ile Mehmet Apalak’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 5 kişi ise, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.