Kahramanmaraş polisi göz açtırmıyor!

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde yapılan denetimlerde uyuşturucu ticari yapan 17 tutuklanırken, bu operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ayrıca ikamet ve işyerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 45 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekipleri, 23 adet ruhsatsız tabanca ve 12 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Trafik ekiplerince yapılan denetimlerde ise, trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine sebep olan 156 araca yüksek sesle müzik dinlemekten 47 araca ise abartı egzozdan işlem yapıldı.