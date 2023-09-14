Kahramanmaraş polisinden okul denetimi!

Güvenli eğitim için okul okul gezen ekipler çevrede dolaşanların kimlik kontrolünü yapıyor.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü denetimlerle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada şu bilgiler kaydedildi;

“Konuyla ilgili Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Okul Denetimleri kapsamında; Narkotim görevlilerimizce çocuklarımızın güvenli bir eğitim görmeleri için okullar ve çevresinde gerekli uygulama ve denetimler gerçekleştirilmiş olup; 2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılı içerisinde mevcut huzur ve güven ortamının sağlanması amacıyla uygulama ve denetimler aralıksız olarak devam etmektedir.”