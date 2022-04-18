Kahramanmaraş'ta 19 yılla aranan kaçak yakalandı

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kahramanmaraş Yerel İlamat Masasınca Bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 19 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.D.(31) isimli şahsın Onikişubat ilçesi Oruç Reis mahallesinde olduğunun tespit edilmesi üzerine; Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonla yakalandı. Yakalanan S.D. isimli şahıs Emniyetteki ve adliyedeki işlemleri sonrasında tutuklanarak cezaevine teslim edildi.