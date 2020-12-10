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Kahramanmaraş'ta 2 kişinin öldüğü silahlı saldırı davası Kırşehir’de başladı

Kahramanmaraş'ta 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan 3'ü tutuklu 6 sanığın yargılanmasına Kırşehir'de başlandı.

Kahramanmaraş'ta 2 kişinin öldüğü silahlı saldırı davası Kırşehir’de başladı

Kahramanmaraş'ta 2 kişinin öldüğü silahlı saldırı davası Kırşehir’de başladı

Kahramanmaraş'ta 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan 3'ü tutuklu 6 sanığın yargılanmasına Kırşehir'de başlandı.

10 Aralık 2020 Perşembe 16:52
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Güvenlik nedeniyle Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanıklar A.K, İ.K ve E.K. bulundukları ceza infaz kurumundan, tutuksuz yargılanan B.K, G.K, T.K. ve müştekiler R.K. ve T.B, ikamet ettikleri illerden SEGBİS sistemiyle katıldı.

Sanık E.K, Şener Barut'u öldürdüğünü belirterek, taksi şoförünü öldürmek gibi bir düşüncesi olmadığını, diğer sanıkların olayla ilgisi bulunmadığını ileri sürdü.

Şener Barut'un, ağabeyinin öldürülmesi olayına karıştığını ve kendisini de sürekli tehdit ettiğini öne süren E.K, olay günü Göksun-Elbistan kara yolunda karşılaştıklarını, tehdit ve hakaretlerin devam etmesi üzerinde yanında taşıdığı tabanca ile hedef gözetmeden Barut ve başka husumetlilerinin olduğu araca 3-4 defa ateş ettiğini söyledi.

E.K, "Olay günü aracımla seyir halindeyken arkadan başka bir araçla selektör yaparak beni rahatsız etmeye başladılar. Geçmişte yaşananların etkisiyle olaydan 4-5 gün önce aldığım tabanca ile peşimi bırakmaları için hedef almadan rastgele ateş ettim. Araçta başka husumetli olduğumuz kişiler de vardı. Araçta bulunan başka bir kişiye ateş ederken taksi şoförüne denk gelmiş. Hepsini öldürmek gibi bir niyetim yoktu. Kan davası niyetiyle yapmadım." dedi.

Diğer tutuklu ve tutuksuz sanıklar da olayla ilgilerinin olmadığını ileri sürerek, tahliye ve beraatlerini talep etti.

Müşteki P.K. ise taksici olan eşinin öldürülmesiyle mağdur olduklarını ifade ederek, "Şikayetçiyim. Olayı birlikte planladılar. En ağır cezayı alsınlar." diye konuştu.

Diğer müşteki T.B. de tüm sanıklardan şikayetçi olduğunu kaydetti.

Olayla ilgili tanıkları da dinleyen mahkeme heyeti, sanıkların mevcut durumunun devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 15 Ocak 2021'e erteledi.

Bu arada Kırşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, duruşma nedeniyle adliye çevresinde güvenlik önlemi aldı.

- Olay

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 7 Ekim 2019'da bir araca yönelik silahlı saldırıda Şener Barut hayatını kaybetmiş, daha sonra Göksun ilçesinde bir taksiye yapılan ikinci saldırıda ise Caner Barut, Akın Barut ve taksi sürücüsü Güngör Köleli yaralanmış, Köleli, tedavi gördüğü hastanede yaklaşık bir hafta sonra yaşamını yitirmişti.

Davanın duruşması, güvenlik nedeniyle Kırşehir'e alınmıştı.

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