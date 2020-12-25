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Kahramanmaraş'ta akraba kavgası, bir ölü

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada ağır yaralanan bir kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ta akraba kavgası, bir ölü

Kahramanmaraş'ta akraba kavgası, bir ölü

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada ağır yaralanan bir kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

25 Aralık 2020 Cuma 10:16
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İlçeye bağlı kırsal Binboğa Mahallesi'nde, 18 Aralık'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle akrabalar arasında çıkan kavgada, tüfekle yaralanan 19 yaşındaki Süleyman Cinpolat, tedavi gördüğü Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Cinpolat'ın cenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Binboğa Mahallesi'nde 18 Aralık'ta arazi anlaşmazlığı nedeniyle akrabalar arasında çıkan kavgada yaralanan 6 kişi Afşin Devlet Hastanesine, durumu ağır olan Müslüm ve oğlu Süleyman Cinpolat, Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

Olayla ilgili gözaltıan alınan 6 şüpheli tutuklanmıştı.

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