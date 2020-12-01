Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Kılağlı Mahallesinde İçme Suyu Çalışması Tamamlandı
Kılağlı Mahallesinde İçme Suyu Çalışması...
Sanko Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nevin Ergun, ‘En önemli soru engelli çocuklarımız fiziksel olarak neden aktif değiller olmalı’
Sanko Üniversitesi öğretim üyesi Prof....
Çanakkale savaşları mobil müzesi Kahramanmaraş’ta ziyarete açıldı
Çanakkale savaşları mobil müzesi Kahramanmaraş’ta...
Maraş bize mezar olmadan düşmana gülzar olamaz
Maraş bize mezar olmadan düşmana...
Milli Mücadele Kahramanı Sütçü İmam Dualarla Anıldı
Milli Mücadele Kahramanı Sütçü İmam...

Kahramanmaraş'ta ATM kundaklandı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bir banka ATM'sini kundakladığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

Kahramanmaraş'ta ATM kundaklandı

Kahramanmaraş'ta ATM kundaklandı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bir banka ATM'sini kundakladığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

01 Aralık 2020 Salı 08:49
banner459

Yeşilyurt Mahallesi Müftü Salim Caddesi'nde bulunan ATM, benzin dökülerek kundaklandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürdü.

ATM'nın dış cephesi ve elektronik aksamında hasar oluşurken İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, ATM'yi M.Ç'nin (28) kundakladığını tespit etti.

Gözaltına alınan M.Ç'nin ilk ifadesinde, babasının borçları dolayısıyla bankaya kızdığını ve bir anlık sinirle olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Son Güncelleme: 01.12.2020 15:24
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bebeğine alkol içirdi
Bebeğine alkol içirdi
Psikopat damat kayınpederini baklavayla zehirledi
Psikopat damat kayınpederini baklavayla zehirledi
Osmaniye'de park halinde 5 tır, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi
Osmaniye'de park halinde 5 tır, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi
Mersin'de markete çarpan sebze yüklü kamyon devrildi
Mersin'de markete çarpan sebze yüklü kamyon devrildi
Osmaniye’de asayiş uygulamaları
Osmaniye’de asayiş uygulamaları

banner374

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber